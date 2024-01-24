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    00:19, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Канализационными водами затопило частные дома в Шымкенте

    авария в Шымкенте
    Фото: ДЧС Шымкента

    300 потребителей отключили от воды в Шымкенте из-за коммунальной аварии, передает агентство Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе акимата Шымкента, инцидент произошел в микрорайоне «Оңтүстік» 23 января около 21:00 часов.

    — Был поврежден подземный коллектор на улице И.Тайманулы, который принадлежит ТОО «Water Resources Marketing». Из-за прорыва канализационных труб были затоплены дворы 4 жилых домов. В результате система водоснабжения частных домов 300 клиентов была отключена. К счастью, обошлось без жертв, — сообщили в городском акимате.

    На место в экстренном порядке выехали 30 сотрудников городского водоканала, которые заменили трубы при помощи специальной техники.

    — В ликвидации аварии были задействованы 5 сотрудников ДЧС Шымкента и 3 единицы спецтехники. От акимата Енбекшинского района на место приехали 10 сотрудников и 3 единицы техники. Аварию ликвидировали, — добавили в акимате.

    Теги:
    Регионы Казахстана Шымкент Акимат Происшествия
    Зифа Хабирова
    Автор
    Зифа Хабирова
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