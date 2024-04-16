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    19:07, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Каналы для перенаправки паводковой воды в Каспийское море роют в Атырау

    Началось углубление устья Урала при впадении в Каспийское море
    Фото: оперативный штаб Атырауской области

    В Атырауской области роют 14,5 км дополнительных каналов, чтобы перенаправить паводковую воду в Каспийское море. Об этом на брифинге в СЦК сообщила официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации РК Молдир Абдуалиева, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Филиал «Казводхоза» в Атырауской области роет 14,5 км дополнительных каналов, чтобы перенаправить паводковую воду из реки Урал (Жайык) в Каспийское море. Это также позволит уменьшить объем воды, проходящей через город Атырау. На 4 каналах филиала «Казводхоза» по Атырауской области готовятся свободные емкости для приема паводковых вод. В частности, вода, собранная для поливного периода в каналах Соколок, Сарыозек, Баксай и Нарын, направлена в Каспий, - сказала Молдир Абдуалиева.

    В результате, по ее словам, канал Соколок может принять 2 млн кубометров воды, канал Сарыозек – 3 млн кубометров, канал Баксай – 7 млн кубометров, а канал Нарын – 4,5 млн кубометров воды.

    Теги:
    Атырауская область Атырау Каспийское море Наводнение Регионы Вода Паводки в Казахстане Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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