Каналы для перенаправки паводковой воды в Каспийское море роют в Атырау

В Атырауской области роют 14,5 км дополнительных каналов, чтобы перенаправить паводковую воду в Каспийское море. Об этом на брифинге в СЦК сообщила официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации РК Молдир Абдуалиева, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Филиал «Казводхоза» в Атырауской области роет 14,5 км дополнительных каналов, чтобы перенаправить паводковую воду из реки Урал (Жайык) в Каспийское море. Это также позволит уменьшить объем воды, проходящей через город Атырау. На 4 каналах филиала «Казводхоза» по Атырауской области готовятся свободные емкости для приема паводковых вод. В частности, вода, собранная для поливного периода в каналах Соколок, Сарыозек, Баксай и Нарын, направлена в Каспий, - сказала Молдир Абдуалиева.

В результате, по ее словам, канал Соколок может принять 2 млн кубометров воды, канал Сарыозек – 3 млн кубометров, канал Баксай – 7 млн кубометров, а канал Нарын – 4,5 млн кубометров воды.