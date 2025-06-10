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    09:27, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    Канал поставок сим-карт за границу перекрыли в Казахстане

    Полиция задержала подозреваемого в интернет-мошенничестве, который закупал сим-карты и отправлял их заграницу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    задержание
    Фото: Kazinform

    Астанчанин обратился в полицию и рассказал, что его обманули, представившись сотрудниками банка и правоохранительных органов. Злоумышленники, злоупотребляя доверием, похитили у него 6,5 млн тенге.

    — В ходе спецоперации по борьбе с интернет-мошенничеством сотрудники управления по противодействию киберпреступности задержали жителя Петропавловска, 1996 года рождения. Задержание прошло при поддержке прокуратуры Астаны. 

    Мужчина подозревается в пособничестве мошенникам. Подозреваемый закупал и регистрировал сим-карты на граждан. Затем он переправлял их в соседнее государство. Эти сим-карты использовались для звонков нашим гражданам с целью мошенничества. Звонки шли от имени правоохранительных органов, коммунальных служб и банков.

    Было обнаружено более 20 случаев передачи свыше 2000 сим-карт, зарегистрированных на казахстанцев. За каждую поставку он получал криптовалюту на личный криптокошелек. Канал поставок сим-карт за границу перекрыт, — сообщили в полиции.

    Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Выяснилось, что он причастен к другим подобным случаям.

    Правоохранители рекомендуют, в случае поступления звонков от имени правоохранительных органов, службы безопасности банков или коммунальных служб и при этом выманивают пароли от СМС-кодов, необходимо прервать разговор и ни в коем случае не сообщать пароли и персональные данные.


    Теги:
    МВД РК Мошенничество Петропавловск Закон и право Регионы Казахстана Регионы Полиция Астана
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
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