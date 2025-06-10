Канал поставок сим-карт за границу перекрыли в Казахстане
Полиция задержала подозреваемого в интернет-мошенничестве, который закупал сим-карты и отправлял их заграницу, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
Астанчанин обратился в полицию и рассказал, что его обманули, представившись сотрудниками банка и правоохранительных органов. Злоумышленники, злоупотребляя доверием, похитили у него 6,5 млн тенге.
— В ходе спецоперации по борьбе с интернет-мошенничеством сотрудники управления по противодействию киберпреступности задержали жителя Петропавловска, 1996 года рождения. Задержание прошло при поддержке прокуратуры Астаны.
Мужчина подозревается в пособничестве мошенникам. Подозреваемый закупал и регистрировал сим-карты на граждан. Затем он переправлял их в соседнее государство. Эти сим-карты использовались для звонков нашим гражданам с целью мошенничества. Звонки шли от имени правоохранительных органов, коммунальных служб и банков.
Было обнаружено более 20 случаев передачи свыше 2000 сим-карт, зарегистрированных на казахстанцев. За каждую поставку он получал криптовалюту на личный криптокошелек. Канал поставок сим-карт за границу перекрыт, — сообщили в полиции.
Задержанного поместили в изолятор временного содержания. Выяснилось, что он причастен к другим подобным случаям.
Правоохранители рекомендуют, в случае поступления звонков от имени правоохранительных органов, службы безопасности банков или коммунальных служб и при этом выманивают пароли от СМС-кодов, необходимо прервать разговор и ни в коем случае не сообщать пароли и персональные данные.