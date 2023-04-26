Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Актюбинская область

Канал поставки «синтетики» выявлен в Актобе

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
26 Апреля 2023, 09:45
Канал поставки «синтетики» выявлен в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Cотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с привлечением бойцов спецподразделения по ул. Завоводская остановлен Hyundai Accent под управлением 26-летнего водителя, рядом с которым находился пассажир. При обыске авто и съемной квартиры задержанных изъято свыше 1,5 кг «синтетики», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

По данным фактам начаты досудебные расследования по ч. 4 ст. 296 и ч. 1 ст. 297 УК РК. Подозреваемые водворены в ИВС.

В соответствии с санкции ч. 4 ст. 296 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. А по ч. 1 ст. 297 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.


Актюбинская область   Борьба с наркотиками  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
«Канело» попал в Книгу рекордов Гиннесса после боя с Головкиным
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Центральная Азия обладает потенциалом для смягчения глобальной нехватки энергии и продовольствия
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Международный турнир по греко-римской борьбе проведут в Астане
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО
Тимур Шиниязов назначен акимом Жанибекского района ЗКО