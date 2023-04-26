Канал поставки «синтетики» выявлен в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Cотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с привлечением бойцов спецподразделения по ул. Завоводская остановлен Hyundai Accent под управлением 26-летнего водителя, рядом с которым находился пассажир. При обыске авто и съемной квартиры задержанных изъято свыше 1,5 кг «синтетики», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

По данным фактам начаты досудебные расследования по ч. 4 ст. 296 и ч. 1 ст. 297 УК РК. Подозреваемые водворены в ИВС.

В соответствии с санкции ч. 4 ст. 296 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. А по ч. 1 ст. 297 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.