РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:30, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Канал поставки синтетических наркотиков пресекли в Павлодарской области

    При координации прокуратуры района Теренколь Павлодарской области сотрудниками ДКНБ пресечен канал поставки в район синтетических наркотиков «скорость». Об этом передает агентство Kazinform.

    наручники, арест
    Фото: прокуратура Павлодарской области

    В ходе оперативных мероприятий по подозрению в хранении наркотических средств с санкции суда взят под стражу житель села Теренколь.

    По предварительным данным, наркотики сбывались через интернет в интересах крупного наркомагазина, функционирующего на территории района. По результатам мероприятий изъято 50 готовых доз наркотических средств «скорость».

    Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК.

    Как сообщалось, в Атырау изъяли наркотики на 30 млн тенге.

    Теги:
    Синтетические наркотики Наркотики Закон и право КНБ Синтетика Прокуратура Павлодарская область
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Сейчас читают