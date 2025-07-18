11:30, 18 Июль 2025 | GMT +5
Канал поставки синтетических наркотиков пресекли в Павлодарской области
При координации прокуратуры района Теренколь Павлодарской области сотрудниками ДКНБ пресечен канал поставки в район синтетических наркотиков «скорость». Об этом передает агентство Kazinform.
В ходе оперативных мероприятий по подозрению в хранении наркотических средств с санкции суда взят под стражу житель села Теренколь.
По предварительным данным, наркотики сбывались через интернет в интересах крупного наркомагазина, функционирующего на территории района. По результатам мероприятий изъято 50 готовых доз наркотических средств «скорость».
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК.
Как сообщалось, в Атырау изъяли наркотики на 30 млн тенге.