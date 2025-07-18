Канал поставки синтетических наркотиков пресекли в Павлодарской области

В ходе оперативных мероприятий по подозрению в хранении наркотических средств с санкции суда взят под стражу житель села Теренколь.

По предварительным данным, наркотики сбывались через интернет в интересах крупного наркомагазина, функционирующего на территории района. По результатам мероприятий изъято 50 готовых доз наркотических средств «скорость».

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК.

Как сообщалось, в Атырау изъяли наркотики на 30 млн тенге.