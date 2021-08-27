Канал поставки синтетических наркотиков ликвидировали в Кызылорде
КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Полицейские Кызылорды ликвидировали канал поставки синтетических наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
В результате оперативно-розыскных мероприятий 21 августа в Кызылорде задержан 22-летний житель Семея за хранение синтетических наркотиков. Арендованную квартиру подозреваемый превратил в мини-лабораторию по приготовлению синтетических наркотиков. В ходе обыска изъяты порошки серого цвета, упакованные в газетные вырезки, а также электронные весы для взвешивания, рулон фольги, цветная изолента, скотч, специальные пакеты.
Согласно заключению экспертизы, изъятый порошок относится к психотропным веществам а-пирролидиновалерофенен или a-PVP общим весом 235,83 грамма.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование по пункту 3 части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконное изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенное в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере).
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