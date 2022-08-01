1 Августа 2022 13:08

Канал поставки наркотиков пресекли в Костанайской области

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В Костанайской области полицейскими пресечен канал поставки наркотических средств. Об этом в своем Facebook-аккаунте сообщил начальник департамента полиции области Ерлан Омарбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Карасора 2022» сотрудниками управления отдела по противодействию наркопреступности задержан 45-летний мужчина, житель города Тобыл, у которого при досмотре автомашины изъято более 40 кг наркотических средств – марихуаны и гашиша», - сообщил Ерлан Омарбеков.

По факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 297 ч. 3 «Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размерах». Проводятся необходимые следственные действия.





Фото: polisia.kz