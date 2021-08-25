Канал поставки наркотиков пресекли столичные полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» полицейские Нур-Султана провели спецоперацию по задержанию подозреваемого, занимающегося поставкой и сбытом наркотиков на территории столицы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Так, при проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение канала поставки и сбыта наркотиков, задержан 32-летний гражданин, у которого при личном обыске, изъят гашиш весом около пять граммов.

В ходе обыска в поселке Жалтырколь Акмолинской области в сарае был найден пакет, в котором находился полиэтиленовый пакет с марихуаной весом более 19 килограммов.

Как пояснили полицейские столичного департамента, изъятые наркотики задержанный намеревался сбыть на территории столицы.

В результате проведенной спецоперации из незаконного оборота изъято 19,3 килограмма наркотиков.

В рамках расследования уголовного дела проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению других соучастников преступной цепи, причастных к поставке и сбыту наркотиков на территорию столицы.

По факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

По итогам двух дней оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» на территории столицы зарегистрировано 52 преступления, из них в дежурные сутки раскрыто 36. Также раскрыто 29 ранее совершенных преступлений, задержано 8 преступников, находящихся в розыске. Проверено 1118 подучетных лиц, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел.

С начала проведения профилактического мероприятия выявлено 2101 административное правонарушение, в том числе 187 фактов мелкого хулиганства, 208 нарушений тишины, 324 факта распития алкогольных напитков или появления в общественных местах в пьяном виде. Задержано около 89 несовершеннолетних за нахождение в ночное время в общественных местах без сопровождения взрослых. За управление автотранспортом в состоянии опьянения задержаны 8 водителей. Выявлено 283 факта нарушения правил движения пешеходами.