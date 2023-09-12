РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:16, 11 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Канал поставки наркотиков пресечен полицейскими Костанайской области

    None
    Фото: polisia.kz
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области сотрудниками полиции проведена специальная операция по задержанию наркосбытчиков сразу в нескольких регионах области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и управлением по борьбе с наркопреступностью задержаны шестеро подозреваемых, из которых пять водворены в ИВС. Операция одновременно проходила в городах Рудном, Лисаковске и Костанайском районе. По словам начальника управления по борьбе с организованной преступностью Серика Байгонова, в ходе проведения санкционированного обыска сотрудниками полиции из незаконного оборота изъяты наркотические вещества растительного происхождения, денежные средства, в том числе в иностранной валюты, газетные свертки для расфасовки наркотика, курительные трубки. По данному факту полиция начала досудебное расследование, предусмотренное ч. 3 ст. 297 УК РК «Незаконное изготовление, переработка и хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических веществ, их аналогов». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Следствием установлено, что подозреваемые сбывали наркотики на территории городов и районов области, их работа была скоординирована. В настоящее время назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.


    Теги:
    полиция Костанайская область Криминал Закон и право
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:34
    Вырастут ли цены на бензин в Казахстане
    Сегодня, 18:26
    Парламентская делегация Вьетнама посетит Казахстан
    Сегодня, 18:22
    Касым-Жомарт Токаев принял Раиса Татарстана Рустама Минниханова
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!