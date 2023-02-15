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Канал поставки наркотиков ликвидирован Костанае: изъято 1,5 кг «синтетики»

15 Февраля 2023, 11:19
Канал поставки наркотиков ликвидирован Костанае: изъято 1,5 кг «синтетики»

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В ходе специальной операции полицейские изъяли из незаконного оборота более 1,5 кг «синтетики», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области были установлены участники интернет-магазина, осуществляющего сбыт синтетических наркотических средств путем тайных закладок на территории региона.

При проведении обысковых мероприятий полицейские, кроме синтетических наркотиков, изъяли незаконно культивируемые наркосодержащие растения, которые выращивались по месту проживания задержанных.

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«Подозреваемые намеревались распространить 1,5 кг «синтетики» на территории региона путем закладок. Интернет магазин, в котором участвовали два 27-летних и два 29-летних жителя Костанайской области, действовал на территории региона около четырех месяцев»,- пояснил заместитель начальника ДП Костанайской области Дюсембай Байбусынов.

Полицейскими начато досудебное расследование по статье 297 ч. 3 «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Проводятся необходимые следственные действия.


Фото: ДП Костанайской области




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