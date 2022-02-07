Канал поставки наркотиков из России пресекли полицейские ВКО
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Восточно-Казахстанской области задержали причастных к поставкам в города Семей и Усть-Каменогорск крупных партий синтетических наркотиков. Об этом сообщила на брифинге представитель МВД РК Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Еще в январе в орбиту внимания полицейских попали двое мужчин, которые, как выяснилось, являлись основными региональными наркокурьерами интернет-магазина, сбывающего синтетические наркотики. В результате спецоперации подозреваемые были задержаны с поличным в городе Семее. При обыске у них изъяты свыше 1,5 кг синтетических наркотиков, которые планировалось передать закладчикам для дальнейшего сбыта», - сказала Ш.Турлыбек во время выступления.
По ее данным, канал поставки был организован из России логистическими транспортными компаниями. Для маскировки наркотики помещались в автозапчасти.
Всего с начала года полицией изъято около 6,5 кг синтетики. Ликвидирована одна лаборатория. В прошлом году выявлено свыше 1400 наркоправонарушений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотиков. Изъято более 142 кг синтетики. Ликвидировано 17 нарколабораторий.
- В Атырауской области к поиску пропавшего мужчины привлекли вертолёт
- Более 31 тысячи казахстанцев стали жертвами финансовых пирамид – МВД
- В ЗКО сотрудник транспортной полиции спас роженицу
- Документы советского образца меняют жители СКО
- На экспертно-криминалистическую группу возложена большая задача - Багдагуль Туменбаева о расследовании событий трагического января
- Несколько автодорог закрыли в Туркестанской области из-за бурана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана