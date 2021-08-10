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«Канал» поставки наркотических средств ликвидировали в Нур-Султане

10 Августа 2021 12:45
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«Канал» поставки наркотических средств ликвидировали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичные полицейские провели спецоперацию, в результате которой ликвидирован «канал» поставки наркотических средств на территорию города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП города.

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7 августа при проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение «канала» поставки и сбыта наркотиков, задержан 37-летний мужчина, у которого при личном обыске изъят «гашиш» весом 2 килограмма.

При задержании подозреваемый попытался скрыться.

Далее в ходе обыска дома, с применением служебно-розыскной собаки, по месту жительства задержанного, в Косшы, в специально оборудованном тайнике в собачьей будке изъято 2 полиэтиленовых пакета с «гашишем» весом более 34 килограмм.

Как пояснил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП г. Нур-Султана Олжас Жарылгапов, изъятые наркотики задержанный намеревался сбыть на территории столицы.

В результате проведенной спецоперации, из незаконного оборота изъято 36,3 килограмм «гашиша», что составило бы более 73.000 разовых доз для употребления «пагубного зелья».

Возбуждено уголовное дело по статье ст.297 ч. 3 УК РК «Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, наркотических средств», что влечет наказание сроком от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержанный водворен в ИВС ДП г. Нур-Султана, ведется следствие


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#Нур-Султан   #Видео   #МВД РК   #Борьба с наркотиками  
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