Канал поставки фальшивых евро пресечен в Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по Северо-Казахстанской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК пресечен канал поставки на территорию Республики Казахстан фальшивых денежных купюр номиналом 500 евро, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по финансовому мониторингу МФ РК.

По результатам оперативно-следственных мероприятий сотрудниками ДЭР изобличена группа лиц, занимавшихся сбытом фальшивых денег на территории Республики Казахстан. В составе организованной преступной группы состояли граждане РК, Российской Федерации и Грузии.

Установлено что, в январе текущего года гражданину РФ переданы поддельные денежные средства в сумме 100 000 евро для дальнейшего распространения на территории нашей страны.

В ходе задержания обнаружены и изъяты денежные средства в размере более 2 000 000 тенге, 30 000 российских рублей и 136 поддельных купюр номиналом 500 евро на общую сумму 68 000 евро.

На сегодняшний день постановлением Специализированного следственного суда г.Петропавловск в соответствии со ст.147 УПК РК подозреваемые лица содержатся под стражей.

По данному факту зарегистрированы досудебные расследования по ст.ст.264 ч.1 (наказание в виде лишения свободы на срок до 10 до 15 лет), 231 ч.2 п.1 (наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества) УК РК.

За последние два года на территории РКбыло выявлено 18 случаев сбыта фальшивых банкнот и изъято 533 купюры номиналом 500 евро на сумму 266 500 евро (эквивалентно свыше 110 млн.тенге).

Комитет по финансовому мониторингу МФ РК рекомендует быть бдительнее и обменивать валюту в банках с требованием чека.

Если вам стали известны факты фальшивомонетничества, просим сообщить в Комитет по телефонам доверия: 8 (7172) 708-478, 8 (7172) 709-920.

Для того, чтобы не стать жертвой фальшивомонетчиков запомните самые простые правила распознания поддельных купюр номиналом 500 евро: