Канал незаконной миграции пресекли в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Досудебное расследование по части 2 статьи 394 Уголовного кодекса Республики Казахстан (организация незаконной миграции) начато 17 июля ДКНБ по Атырауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.



«Проведен ряд необходимых следственных действий, направленных на обеспечение всесторонности, полноты и объективности по уголовному делу. Указанные действия не влекут вмешательство в коммерческую и иную деятельность организаций. Какие-либо лица не задерживались», - указали в ведомстве.

При этом в КНБ отметили, что иная информация, в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса, разглашению не подлежит.