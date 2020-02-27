Канал незаконного вывоза соколов-балобанов пресечен КНБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитетом национальной безопасности в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий на территориях города Шымкента, Мангистауской, Жамбылской и Туркестанской областей пресечена незаконная деятельность ряда транснациональных группировок. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Подозреваемые продолжительное время занимались нелегальным отловом краснокнижных соколов-балобанов для их последующего контрабандного вывоза через казахстанско-узбекскую и казахстанско-кыргызскую границы в страны Ближнего Востока.

По расчетам специалистов, нанесенный ущерб государству от незаконной деятельности указанных преступных групп оценивается в несколько миллиардов тенге.

В отношении организаторов и участников заведены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 339 УК РК.

Следственные мероприятия продолжаются.