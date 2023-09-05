Канал контрабанды наркотиков пресекли в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитетом национальной безопасности РК пресечен канал контрабанды наркотических средств из ближневосточного региона в Казахстан через акваторию Каспия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«3 сентября 2023 года в Мангистауской области в ходе проведения наркосделки задержана группа лиц, в том числе незаконно пересекшие государственную границу на скоростных маломерных катерах иностранные граждане. Изъято 15 кг опия, 20 кг гашиша, 50 пачек опиоидного анальгетика «трамадол», а также технические средства связи и навигации. По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 («Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов») Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению», - сообщили в КНБ РК.