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    13:39, 05 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Канал контрабанды наркотиков пресекли в Казахстане

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    Фото: пресс-служба КНБ РК
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитетом национальной безопасности РК пресечен канал контрабанды наркотических средств из ближневосточного региона в Казахстан через акваторию Каспия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «3 сентября 2023 года в Мангистауской области в ходе проведения наркосделки задержана группа лиц, в том числе незаконно пересекшие государственную границу на скоростных маломерных катерах иностранные граждане. Изъято 15 кг опия, 20 кг гашиша, 50 пачек опиоидного анальгетика «трамадол», а также технические средства связи и навигации. По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 («Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов») Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса не подлежит разглашению», - сообщили в КНБ РК.



    Теги:
    Мангистауская область Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Видео Правоохранительные органы
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