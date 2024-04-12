Отечественные ученые во главе с Шафиком Чокиным в 1949–1958 годах доказали, что вопрос о водоснабжении Центрального Казахстана можно решить путем поворота реки Иртыш, передает корреспондент агентства Kazinform.

Эту идея возникла благодаря первому президенту Академии наук Казахстана Канышу Сатпаеву, со дня рождения которого сегодня исполнилось 125 лет.

Академик, услышав, что всего 7% водных запасов республики приходится на Сарыаркинскую степь, был обескуражен. Такая цифра, конечно, поставит в тупик человека, поскольку такой дефицит воды сложился в центральной части нашей страны, которая давала 70% топлива в республике. Было невозможным использовать богатства земли на пользу стране, пока не будет устранено несоответствие этих двух показателей.

Фото: кадр из видео

Тогда Сатпаев поставил перед отечественными учеными вопрос о строительстве в будущем канала Иртыш — Караганда. Большинство местных гидрогеологических институтов были против, они предложили использовать подземные воды. Во время этих споров директор Казахстанского энергетического института, первый ученый-энергетик из казахов Шафик Чокин пришел к Сатпаеву и показал свои расчеты.

Фото: Централизованная Библиотечная Система г. Экибастуза

Получалось, что водохранилище, которое собиралась строить организация «Водоканалпроект», в год после полного заполнения могло давать 585 миллионов кубометров воды. А Центральному Казахстану нужно, по меньшей мере 2-2,5 миллиарда кубометров. После этого доказательства те, кто был против строительства канала, замолчали. По поручению Каныша Имантайулы Ш. Чокин разработал проект нынешнего канала. В течение десятилетий двое крупных казахских ученых совместно работали над проектом.

Фото: Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Двое великих людей — Сатпаев и Чокин в 1959 году сфотографировались вместе в Алматы. Эту фотографию сотрудники Музея литературы и искусства имени Бухара Жырау в Павлодаре нашли в фонде областного Историко-краеведческого музея имени Потанина.

Фото: областной историко-краеведческий музей имени Потанина

Следует отметить, что Ш. Чокин, прозванный учеником великого человека, были одним из первых ученых, начавших с научной точки зрения изучать вопрос о повороте рек Сибири в Казахстан и Среднюю Азию.

Отметим, недавно в Баянауле была найдена пишущая машинка, которой пользовался академик Каныш Сатпаев. Эту вещь долго хранили супруги Михаил и Галина Баек.