Канал Багырлай в Атырауской области готовится паводку

По словам представителя Индерского производственного поста РГП «Казводхоз» Атырауской области Сунгата Есенжанулы, такого объема воды за последние десять лет в районе не было. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на оперштаб по ЧС.

— Протяженность канала, берущего начало в ЗКО, составляет 105 километров.

Ранее воду в него перекачивали двумя насосами из реки Жайык для сельскохозяйственных нужд. В этом году, в связи с обильным притоком воды из соседней области, канал Багырлай стал наполняться водой естественным путем, — рассказал Сунгат Есенжанулы.

Вода из канала Багырлай в Индерском районе используется жителями в сельскохозяйственных целях.