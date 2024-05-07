РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:03, 06 Май 2024 | GMT +6

    Канал Багырлай в Атырауской области готовится паводку

    Канал Багырлай
    Фото: кадр из видео

    По словам представителя Индерского производственного поста РГП «Казводхоз» Атырауской области Сунгата Есенжанулы, такого объема воды за последние десять лет в районе не было. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на оперштаб по ЧС.

    — Протяженность канала, берущего начало в ЗКО, составляет 105 километров.
    Ранее воду в него перекачивали двумя насосами из реки Жайык для сельскохозяйственных нужд. В этом году, в связи с обильным притоком воды из соседней области, канал Багырлай стал наполняться водой естественным путем, — рассказал Сунгат Есенжанулы.

    Вода из канала Багырлай в Индерском районе используется жителями в сельскохозяйственных целях.

     

    Теги:
    Атырауская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Режим ЧС Видео Паводки в Казахстане Паводки
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!