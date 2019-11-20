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Канадских инвесторов пригласили к участию в геологоразведке в Казахстане

20 Ноября 2019 16:55
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Канадских инвесторов пригласили к участию в геологоразведке в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев встретился со спецпосланником премьер-министра Канады по ЕС и Европе - послом Канады в Германии Стефаном Дионом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

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Стороны в ходе встречи, прошедшей во вторник, отметили развитие двусторонних экономических отношений между Казахстаном и Канадой, а также обсудили возможность реализации совместных инициатив.

В частности, М.Мирзагалиев назвал в числе приоритетных отраслей для активизации сотрудничества в геологоразведке и пригласил канадских инвесторов в Казахстан.

«У Казахстана имеется немало перспективных проектов в области геологии, мы готовы их презентовать и будем рады совместному сотрудничеству в этой отрасли», - отметил министр.

Он напомнил, с целью привлечения инвестиций, а также поддержки инвесторов, занятых в геологоразведке, под эгидой Министерства экологии, геологии и природных ресурсов создана рабочая группа «InvestorsOne-stop-shop» с участием иностранных и местных инвесторов.

Кроме того, Казахстан, по мнению ряда мировых экспертов, совершил настоящий прорыв в улучшении инвестиционной привлекательности геологоразведки и в целом горно-металлургического комплекса.

Также участники встречи обсудили вопросы изменения климата, методы борьбы с глобальным потеплением.


Глава Минэкологии проинформировал, что Казахстан планирует разработать стратегию, которая позволит определить пути выполнения Парижского соглашения до 2050 года и наиболее благоприятные сценарии развития экономики.

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Ключевые слова: Правительство РК, Экономика,
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