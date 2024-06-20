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    15:53, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Канадские вузы помогут открыть новый технический университет в Жезказгане

    студенты
    Фото: UzA

    Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек рассказал об основных направлениях нового технического университета, который будет открыт в Жезказгане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - В Улытауском регионе планируется открытие нового технического университета, соответствующего международным стандартам. В настоящее время вышло постановление правительства, выделено 90 млн тенге, создана специальная рабочая группа, прорабатываются учебные программы и дисциплины с канадскими университетами. Акиматом выделены земли, - сказал Саясат Нурбек на брифинге в Службе центральных коммуникаций. 

    По словам министра, три основных направления в новом учебном заведении - металлургия, компьютерная инженерия и специальности, связанные с окружающей средой. Однако конкретное решение принимает рабочая группа. 

    - Создать новый международный университет с нуля непросто, это требует времени. Сейчас ждем подведения инженерных сетей. Мы отчитываемся об этом каждые полгода. В следующем 2025 году начнутся подготовительные программы. В конце концов, самое главное требование, которое предъявляют канадские партнеры, – это знание языка. Поэтому, в следующем году планируется прием абитуриентов на подготовительные курсы, - сказал министр.

    Теги:
    Канада Образование Миннауки и высшего образования РК Студенты Общество Жезказган
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
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