Канадские вузы помогут открыть новый технический университет в Жезказгане

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек рассказал об основных направлениях нового технического университета, который будет открыт в Жезказгане, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В Улытауском регионе планируется открытие нового технического университета, соответствующего международным стандартам. В настоящее время вышло постановление правительства, выделено 90 млн тенге, создана специальная рабочая группа, прорабатываются учебные программы и дисциплины с канадскими университетами. Акиматом выделены земли, - сказал Саясат Нурбек на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По словам министра, три основных направления в новом учебном заведении - металлургия, компьютерная инженерия и специальности, связанные с окружающей средой. Однако конкретное решение принимает рабочая группа.