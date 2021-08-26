Канадские эксперты высоко оценили вклад Казахстана в безопасность

ОТТАВА. КАЗИНФОРМ - В рамках серии мероприятий, посвящённых 30-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона, состоялась международная онлайн-конференция, в ходе которой были рассмотрены инициативы и достижения Казахстана за годы независимости в сфере ядерного разоружения и нераспространения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство иностранных дел Республики Казахстан.

Конференцию открыл советник посольства Казахстана в Канаде Мурат Рустемов, который в своем выступлении отметил, что ядерное разоружение и нераспространение оружия массового уничтожения (ОМУ) являются одними из приоритетных направлений казахстанской внешней политики. Он подчеркнул широкую поддержку в международном сообществе таких инициатив нашей страны как закрытие Семипалатинского ядерного полигона, добровольный отказ от четвёртого в мире ядерного арсенала и открытие на её территории под эгидой МАГАТЭ Банка низкообогащённого урана. Казахстан также оказал важное содействие многосторонним переговорам по заключению соглашения по иранской ядерной программе и принял в 2013 году в Алматы два раунда переговоров между Ираном и группой «P5+1».

По инициативе Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева создаётся Глобальный альянс лидеров за ядерную безопасность и мир, свободный от ядерного оружия, целью которого является продвижение создания безопасного будущего человечества, свободного от угрозы ядерной войны.

Дипломат также ознакомил участников с инициативой Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании специализированного агентства, подотчётного ООН – Международного агентства биологической безопасности (МАББ), которое в своей деятельности должно руководствоваться Конвенцией о запрещении биологического оружия 1972 года.

Бывший посол Канады по вопросам разоружения Даглас Рош подчеркнул, что с момента получения своей независимости Казахстан является последовательным сторонником ядерного разоружения и представляет собой достойный пример для всего международного сообщества. По его мнению, наша страна вносит существенный вклад в глобальный ядерный диалог и зарекомендовала себя в качестве ответственного члена международного сообщества. Ээксперт отметил, что Нур-Султан и Оттава имеют схожие позиции по многим вопросам международной повестки дня и могут совместно содействовать качественному продвижению диалога в сфере международной ядерной безопасности.

Президент канадского исследовательского центра «Институт Ридо» Пегги Мэйсон дала высокую оценку деятельности Казахстана в сфере ядерного разоружения и нераспространения с момента получения своей независимости в 1991 году. Она подчеркнула, что в настоящее время происходит новая гонка вооружений, которая может привести к конфликтам с использованием ОМУ. Канадский эксперт считает, что единственным выходом из сложившейся ситуации является продолжение Казахстаном и другими странами усилий по дальнейшей институционализации Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Исполнительный директор канадского НПО в сфере ядерное разоружения «Project Ploughshares» Сезар Харамилло отметил, что Казахстан является одним из лидеров в международном сообществе в вопросах ядерного разоружения и нераспространения, внося существенный вклад в работу по продвижению задачи достижения к 100-летнему юбилею ООН в 2045 году мира, свободного от ядерного оружия.

Директор Центра международной безопасности и политики Алимжан Ахметов отметил, что наша страна является активным участником всех международных договоров в сфере ядерной безопасности, включая ДВЗЯИ, ДНЯО и Д3ЯО, которые способствуют созданию мира, свободного от угрозы ядерной войны. Он подчеркнул, что Казахстан принял непосредственное участие в разработке Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), а также в заседаниях подготовительных комитетов Обзорной Конференции по рассмотрению действия ДНЯО. Казахстанский эксперт также подробно охарактеризовал антиядерные инициативы нашей страны, включая Всеобщую декларацию о достижении мира, свободного от ядерного оружия, выдвинутую нашей страной и Проект АТОМ.

В целом, мероприятие продемонстрировало значительный интерес научно-исследовательских кругов Канады к дальнейшему укреплению сотрудничества с Казахстаном в сфере ядерного разоружения и нераспространения.







