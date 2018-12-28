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Канадские болельщики стоя аплодировали вратарю молодежки Казахстана по хоккею

28 Декабря 2018 13:15 235
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Канадские болельщики стоя аплодировали вратарю молодежки Казахстана по хоккею

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Молодежная команда Казахстана по хоккею с шайбой с поражения стартовала на чемпионате мира в канадском городе Виктория, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz

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В первом матче группы В элитного дивизиона казахстанские хоккеисты со счетом 0:5 уступили сверстникам из Финляндии.
Канадские болельщики стоя аплодировали вратарю молодежки Казахстана по хоккею 

Соперники наших ребят в первом периоде дважды огорчили нашего вратаря Демида Еремеева. Во второй двадцатиминутке финские хоккеисты лишь один раз провели результативную атаку.

Стоит отметить, во втором периоде казахстанские игроки имели реальные шансы сократить отставание в счете. Однако не смогли реализовать большинство.

В третьем отрезке матча снова дважды забили финские хоккеисты.

По итогам стартовой игры лучшим игроком матча в составе нашей команды признан вратарь Демид Еремеев, который отразил 51 бросок из 56. Почти семь тысяч канадских болельщиков пришедших на этот матч стоя аплодировали стражу ворот сборной Казахстана.

Как отметил sports.kz, главным героем и лучшим игроком матча стал голкипер казахстанцев Демид Еремеев, который совершил 51 сейв за всю встречу и влюбил в себя местных болельщиков.

«Финны катят в раздевалку после гимна, а трибуны стоя аплодируют сборной Казахстана! А Еремеева не отпускали и отдельно ещё раз приветствовали», - написал на своей странице в Twitter известный казахстанский комментатор Александр Олейник.

Напомним, наша команда в последний раз играла в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира в 2009 году.

Следующая игра команды Казахстана пройдет 29 декабря в 9.30 по времени Астаны против сборной США.      


Канадские болельщики стоя аплодировали вратарю молодежки Казахстана по хоккею 

Финляндия - Казахстан 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

1:0 - Латвала (Виртанен, Юленен) - 12:52
2:0 - Талвитие - 15:08
3:0 - Ваинонпаа (Пуустинен) - 32:49
4:0 - Какко (Лунделл, Юленен) - 47:17
5:0 - Хепониеми (Купари, Йокихарю) - 49:13

Вратари: Луукконен - Еремеев

 

 

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Ключевые слова: Спорт,
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