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    11:44, 18 Май 2022 | GMT +6

    Канада запретит въезд в страну для россиян, украинцев и белорусов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство Канады собирается запретить въезд в страну россиянам, украинцам и белорусам, против которых введены санкции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CTV News Channel.

    Представитель правительства в верхней палате сенатор М. Голд 17 мая 2022 года внес в Сенат законопроект, предусматривающий поправки в Закон об иммиграции и защите беженцев, чтобы запретить иностранным гражданам, подпадающим под санкции, въезд в страну в соответствии с Законом о специальных экономических мерах.

    После вступления в силу поправок компетентные органы будут иметь право отказывать во въезде и выдворять людей, на которых были наложены санкции, а также отказывать им в выдаче виз.

    С февраля 2022 года Канада ввела санкции против более 1000 человек из России, Украины и Беларуси.


    Автор: Рустем Кожыбаев


    Теги:
    Беларусь мигранты Мировые новости Украина Россия
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