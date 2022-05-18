Канада запретит въезд в страну для россиян, украинцев и белорусов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Правительство Канады собирается запретить въезд в страну россиянам, украинцам и белорусам, против которых введены санкции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CTV News Channel.

Представитель правительства в верхней палате сенатор М. Голд 17 мая 2022 года внес в Сенат законопроект, предусматривающий поправки в Закон об иммиграции и защите беженцев, чтобы запретить иностранным гражданам, подпадающим под санкции, въезд в страну в соответствии с Законом о специальных экономических мерах.

После вступления в силу поправок компетентные органы будут иметь право отказывать во въезде и выдворять людей, на которых были наложены санкции, а также отказывать им в выдаче виз.

С февраля 2022 года Канада ввела санкции против более 1000 человек из России, Украины и Беларуси.





Автор: Рустем Кожыбаев