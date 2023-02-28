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Канада запретила госслужащим пользоваться TikTok

28 Февраля 2023, 14:39
Канада запретила госслужащим пользоваться TikTok Фото: GABBY JONES/BLOOMBERG NEWS

ОТТАВА. КАЗИНФОРМ - Канада последовала примеру США и ЕС, введя запрет на использование приложения TikTok на устройствах сотрудников правительства страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Канадские власти ссылаются на «неприемлемый» уровень риска для конфиденциальности и безопасности гаджетов правительственных работников.

Некоторые американские и европейские законодатели и официальные лица выразили обеспокоенность, что Пекин может заставить TikTok передавать данные о своих пользователях или влиять на видео, которые люди просматривают.

На прошлой неделе Европейская комиссия запретила своим сотрудникам использовать TikTok на рабочих устройствах. В то же время, когда Европа выпустила свою директиву, канадские регулирующие органы начали расследование в отношении конфиденциальности платформы.

В США федеральное правительство и большинство штатов аналогичным образом запретили государственным служащим использовать TikTok на устройствах.

Министр Канады по вопросам государственной службы Мона Фортье заявила, что официальные лица после проверки определили, что приложение TikTok «представляет неприемлемый уровень риска для конфиденциальности и безопасности».

Представитель канадского правительства отказался отвечать на вопросы о том, пыталось ли оно решить проблемы с приложением TikTok до введения запрета.

На недавнем мероприятии в пригороде Торонто премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что решение правительства о TikTok может побудить предприятия и частные лица «задуматься о безопасности своих собственных данных и, возможно, сделать выбор».

По данным аналитической компании Apptopia, по результатам 2022 года TikTok стал самым загружаемым приложением в мире и США.


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