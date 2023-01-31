Канада временно разрешила хранение кокаина и других тяжелых наркотиков

ВАНКУВЕР. КАЗИНФОРМ – С сегодняшнего дня в Канаде вступает в силу разрешение на хранение небольшого количества тяжелых наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CBC.ca.

Канадское новостное агентство уточняет, что проект по декриминализации хранения наркотиков, вызывающих привыкание, будет запущен пока в одной провинции и действовать в пилотном режиме.

В рамках 3-летнего пилотного проекта в провинции Британская Колумбия для лиц в возрасте 18 лет и старше больше не считается уголовным преступлением хранение до 2,5 граммов кокаина, метамфетамина, МДМА, а также опиоидов (включая героин, фентанил и морфин). Ожидается, что разрешение будет действовать до 31 января 2026 года, если его не отзовут или не заменят до этого.

В самом канадском обществе мнение по этому поводу достаточно полярны – кто-то считает, что подобное послабление само по себе не остановит тысячи людей, умирающих от некачественных наркотиков, другие говорят, что это шаг в правильном направлении.

Согласно статистическим данным, опубликованным службой коронеров Британской Колумбии, более 85 процентов смертей в провинции с 2019 по 2022 годы произошли в результате злоупотребления опиоидного анальгетика – фентанила. Кокаин и метамфетамин ответственны за 44,8 и 41,8 процентов смертей, соответственно.

Министерство здравоохранения Канады заявило, что федеральное правительство будет отслеживать пилотный проект на протяжении всего срока действия, чтобы оценить его эффективность.

В понедельник Кэролин Беннетт, федеральный министр психического здоровья и зависимостей, заявила, что канадское правительство планирует собирать данные о здоровье, взаимодействии с уголовным правосудием, общественной безопасности и других показателях в течение следующих трех лет.

Канадское новостное агентство CBC особо подчеркивает, что введение разрешения на хранение ограниченного количества тяжелых наркотиков вовсе не означает, что их можно продавать легально. Любой, кто будет пойман на продаже или торговле наркотиками, по-прежнему будет привлечен к уголовной ответственности в Британской Колумбии.

В 2018 году Канада легализовала употребление каннабиса в рекреационных целях взрослыми по всей стране.

Фото: Ben Nelms/CBC