14 Июля 2022 10:35

Канада подтвердила 477 случаев оспы обезьян

ОТТАВА. КАЗИНФОРМ – Агентство общественного здравоохранения Канады подтвердило 477 случаев оспы обезьян в стране по состоянию на среду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на News CN.

Обновленная информация содержит подтвержденные случаи в канадских провинциях Квебек – 284 зараженных, Онтарио – 156, Британской Колумбии –29 и Альберт – 8.

Местные органы власти сообщили, что продолжают получать положительные результаты тестирования, что в свою очередь негативно отразится на статистике учета заболеваемости в стране.

Национальная микробиологическая лаборатория проводит диагностическое тестирование вируса, вызывающего оспу обезьян. Лаборатория также осуществляет изучение всего генома, расширенный анализ отпечатков пальцев пациентов, на канадских образцах оспы обезьян.