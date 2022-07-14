Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Канада подтвердила 477 случаев оспы обезьян
14 Июля 2022 10:35

Канада подтвердила 477 случаев оспы обезьян

ОТТАВА. КАЗИНФОРМ – Агентство общественного здравоохранения Канады подтвердило 477 случаев оспы обезьян в стране по состоянию на среду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на News CN.

Обновленная информация содержит подтвержденные случаи в канадских провинциях Квебек – 284 зараженных, Онтарио – 156, Британской Колумбии –29 и Альберт – 8.

Местные органы власти сообщили, что продолжают получать положительные результаты тестирования, что в свою очередь негативно отразится на статистике учета заболеваемости в стране.

Национальная микробиологическая лаборатория проводит диагностическое тестирование вируса, вызывающего оспу обезьян. Лаборатория также осуществляет изучение всего генома, расширенный анализ отпечатков пальцев пациентов, на канадских образцах оспы обезьян.

Ранее сообщалось о росте заражения оспы обезьян в США – 767 случаев, Бельгии – 244, Израиле – 11 новых заражений. В целом, по данным ВОС, инфекция зафиксирована в 39 странах.


Новости по теме
Количество заболеваний оспой обезьян в Бельгии выросло на 33% за неделю
Первый случай оспы обезьян подтвердили в России
Израиль сообщил об 11 новых случаях заражения оспой обезьян
Читайте также
Количество заболеваний оспой обезьян в Бельгии выросло на 33% за неделю
Первый случай оспы обезьян подтвердили в России
Число заражений оспой обезьян в Европе выросло в три раза
Первый случай заражения человека оспой обезьян подтвердили в Турции
Десятки тысяч доз вакцины против оспы обезьян распределят по штатам в США
Популярное
1 Сель сошел на трассу в Алматинской области
2 Более 300 случаев острой кишечной инфекции зарегистрировали в Алматинской области
3 Собиравшую ягоды женщину застрелил житель СКО
4 Стимулирующие экономию воды тарифы предлагают установить в Казахстане
5 Сколько всего заработала Елена Рыбакина на турнирах Большого шлема

Лента новостей

Архив