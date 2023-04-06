Канада начала расследование в отношении компании-разработчика ChatGPT

ОТТАВА. КАЗИНФОРМ – Канада объявила о начале расследования в отношении компании OpenAI, создавшей чат-бот ChatGPT, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на HiTech.com.

Управление комиссара по защите частной жизни Канады начало расследование в отношении создателей нашумевшего чат-бота на основе искусственного интеллекта после жалобы на то, что ИИ собирает, использует, а также раскрывает личную информацию пользователей без какого-либо на то согласия.

ChatGPT стал мировой сенсацией сразу же после выхода в прошлом году благодаря способности писать эссе, песни, экзамены и даже статьи.

Но критиков данного техфеномена беспокоило больше то, что не совсем ясно, как ChatGPT и программы-конкуренты получают данные и обрабатывают их.

«Нам нужно идти в ногу и даже быть впереди быстроразвивающихся технологий», - заявил глава управления Филипп Дюфресн.

Финансируемый компанией Microsoft, которая уже добавила чат-бот в ряд своих сервисов, чат-бот ChatGPT считается потенциальным конкурентом поисковых сервисов Google.

Расследование в Канаде началось на фоне призывов тщательно отслеживать работу чат-бота на основе искусственного интеллекта.

На прошлой неделе Илон Маск, кстати один из основателей компании OpenAI, но вышедший из ее совета директоров еще в 2018, а также сотни мировых экспертов призвали приостановить обучение систем искусственного интеллекта более мощных, чем GPT-4, на полгода, чтобы понять, как их контролировать. Эксперты считают, что они представляют риски для общества.

На прошлой неделе Италия стала первой западной страной, заблокировавшей чат-бот ChatGPT из-за опасений по поводу использования данных.