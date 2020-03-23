Канада и Австралия не будут отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020 года из-за коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный Олимпийский комитет Канады принял решение не отправлять свои команды на Летние Олимпийские игры-2020, которые должны были пройти в Токио. Об этом на своем официальном сайте заявил Олимпийский комитет Канады. Такое же решение принял Олимпийский комитет Австралии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальный Олимпийский комитет Канады и Канадский параалимпийский комитет призывают Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК) и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) отложить проведение Летних Олимпийских Игр-2020 на один год. Кроме того, предлагаем им нашу полную поддержку в преодолении всех сложностей, связанных с переносом сроков проведения Игр. Безусловно, мы признаем неизбежные сложности, связанные с отсрочкой, однако нет ничего важнее, чем здоровье и безопасность наших спортсменов и мирового сообщества», - говорится в сообщении Национального Олимпийского комитета Канады.

В официальном заявлении отмечено, что речь идет не только о здоровье спортсменов, но и о здоровье населения. Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 и связанные с ним риски - не безопасно для наших спортсменов, а также для их семей. Тем не менее канадские спортсмены продолжат подготовку к этим играм.

Подобное заявление сделал Олимпийский комитет Австралии, сообщив о том, что в связи с распространением коронавирусной инфекции и изменяющимися обстоятельствами внутри страны и за рубежом, собрать команды невозможно.

«У нас есть спортсмены, которые тренируются не только в Австралии, но и за рубежом. С учетом ограничений на поездки и других ограничений въезда/выезда собрать команды в данное время невозможно.Олимпийский комитет Австралии считает, что спортсмены должны уделять приоритетное внимание своему собственному здоровью и окружающих их людей, а также иметь возможность вернуться в свои семьи», - говорится в официальном сообщении.

В комитете также отметили, что эти сроки позволят спортсменам со всего мира должным образом подготовиться к соревнованиям.

«Мы понимаем, что для многих такая отсрочка будет представлять целый ряд новых вопросов. Но когда мир действительно соберется вместе на Олимпийских играх в Токио в 2021 году, это станет настоящим праздником спорта и человечности», - подчеркнули в Олимпиийском Комитете.

Оба комитета придерживаются позиции, что защита здоровья и благополучия наций и сдерживание распространения вируса должны быть первостепенной заботой, так как сейчас мы находимся в эпицентре глобального кризиса в сфере здравоохранения, который имеет гораздо большое значение, чем спорт.

Напомним, Летний Олимпийские игры -2020 - XXXII летние олимпийские игры, которые пройдут в столице Японии в Токио. Церемония открытия планируется на 24 июля 2020 года.