Камышовый кот «похозяйничал» в одном из атырауских дворов
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау дикий камышовый кот или, как его еще называют болотная рысь, пробрался в город и «похозяйничал» в одном из дворов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«К нам, в волонтерскую группу «Доброе сердце Атырау», занимающуюся спасением животных, обратилась женщина. Она рассказала, что во двор крестьянского хозяйства забежал крупный дикий кот и перегрыз утят и кур. Но кота удалось закрыть в клетке. Выяснилось, что это редкий камышовый кот, которого ещё называют болотной рысью. Мы обратились к сотрудникам природного резервата «Ак Жайик» и вместе с ними перевезли животное и выпустили в камыши. Инспекторы говорят, что таких котов в природе очень мало и это первый случай, когда это осторожное животное, которого трудно увидеть в живой природе, зашло в город»,- рассказала руководитель группы «Доброе сердце Атырау» Венера Манасова.Камышовый кот, известный также под названиями «хаус» и «болотная рысь», один из самых малочисленных представителей семейства кошачьих, обитающих на территории Казахстана. Занесён в Красную книгу. Даже приблизительных данных о популяции этих хищников в республике нет, однако известно, что эти крайне теплолюбивые создания встречаются исключительно на юге страны, и то изредка.
Из-за того что в последние десятилетия под влиянием человеческого фактора болотистые и пустынные территории в стране сокращаются, мест, пригодных для обитания камышовых котов, становится все меньше. В последние годы наблюдается высокий спрос на этих хищников, и в особенности их котят, на черном рынке.
Камышовые коты при всем своем сходстве с домашними кошками, заметно крупнее и сильнее их, также они выделяются благодаря высоким ногам, относительно недлинному хвосту и небольшим кисточкам на ушах. Кроме того, говорят, что эти хищники отличаются сильной преданностью хозяевам в случае, если те воспитывали их с первых недель жизни.
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