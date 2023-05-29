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Камыш косят в Петропавловске после крупного пожара

Автор:  
Олеся Жуковень
29 Мая 2023, 14:45
Камыш косят в Петропавловске после крупного пожара Кадр из видео/instagram.com/akimdik_petropavl

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске после крупного пожара, в котором в начале мая сгорели жилые дома, скашивают камыш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Пресс-служба акимата города поделилась видеокадрами с покоса камыша в частном секторе. В комментариях пользователи называют адреса, где нужно провести подобную работу и рекомендуют скошенную сухую растительность сразу вывозить.

«Такая работа проводится ежегодно. В этом году увеличили площадь покоса и охватили все пожароопасные участки. В первую очередь камыш убирают на территориях, где расположены частные жилые дома в микрорайонах «Копай», «Береке», «Подгора», по улице Перминовых. Затем его будут скашивать вблизи дачных массивов. Планируется устройство минерализованных полос на территории города. Задействованы 20 человек.

«Коммунхоз-Петропавловск» разместил объявления о приеме рабочих. Покос будет идти весь год. В некоторых местах по мере необходимости участки будут охватывать повторно», - прокомментировали в пресс-службе.

В этом году на скос камыша на территории в 250 га выделили 66,7 млн тенге, что в 17 раз больше уровня прошлого года.

В начале мая возгорание камыша стало причиной пожара, в котором горели девять частных домов, в том числе семь жилых. На тушение возгорания ушло несколько часов. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся по сухой растительности.

На прошлой неделе на аппаратном совещании аким области Айдарбек Сапаров объявил выговор главе Петропавловска Руслану Анбаеву за допущенную ситуацию.

Между тем департамент по чрезвычайным ситуациям распространил штормовое предупреждение на 29-31 мая из-за высокой пожарной опасности. В регионе ожидается жара свыше 30 градусов.


Северо-Казахстанская область   Безопасность   Петропавловск  
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