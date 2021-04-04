Камшыбек Кункабаев стал амбассадором молодёжного ЧМ по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Камшыбек Кункабаев стал амбассадором молодёжного чемпионата мира по боксу, который пройдёт в польском Кельце 10-24 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Казахстанской федерации бокса.

«Я рад представлять этот чемпионат по всему миру. Очень важно поддерживать молодёжь. Я собираюсь посетить финал чемпионата и ожидаю увидеть там захватывающие поединки. Желаю удачи всем участникам!» - сказал Камшыбек Кункабаев.

Камшыбек Кункабаев - капитан сборной Казахстана по боксу, боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой и в тяжёлой весовых категориях. Заслуженный мастер спорта Казахстана, двукратный серебряный призёр чемпионата мира (2017, 2019), двукратный серебряный призёр чемпионата Азии (2017, 2019), серебряный призёр Всемирных военных игр (2015), чемпион мира среди военнослужащих (2014), победитель международного турнира в Болгарии (2015), чемпион Спартакиады РК (2015), чемпион и призёр национального первенства в любителях. Среди профессионалов действующий чемпион Азиатско-Тихоокеанского региона по версии WBO Asia Pacific (2021—н.в.) в 1-м тяжёлом весе

На декабрь 2020 года, лучшая позиция по рейтингу BoxRec — 44-я и является 1-м среди казахстанских боксёров первой тяжёлой весовой категории — входя в ТОП-45 лучших боксёров первого тяжёлого веса всего мира.