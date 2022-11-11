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    20:26, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Камшыбек Кункабаев сразится за «золото» ЧА-2022 по боксу

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев выступил в полуфинале чемпионата Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В полуфинальном бою в весовой категории свыше 92 килограммов Кункабаев сразился с представителем Таджикистана Мухаммадом Аброридиновым и одержал победу единогласным решением судей. Таким образом, Камшыбек Кункабаев вышел в финал турнира и будет бороться за золотую медаль.

    Ранее на ЧА-2022 Кункабаев в четвертьфинале победил До Хьен Кима из Южной Кореи. Что касается достижений Камшыбека Кункабаева в любителях, то казахстанский супертяж является бронзовым призером Олимпиады-2020, двукратным серебряным призером чемпионата мира (2017, 2019) и трехкратным серебряным призером чемпионата Азии (2017, 2019, 2021).


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