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    17:16, 24 Февраль 2023 | GMT +6

    Камшыбек Кункабаев снялся с турнира Странджа в Софии

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    Фото: olympic.kz
    СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев не вышел на ринг в 1/4 финала Кубка Странджа в Софии (Болгария). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Причиной этому стала травма руки спортсмена.

    За выход в полуфинал он должен был сразиться с Баходиром Джалоловым из Узбекистана, однако было принято решение о снятии с соревнований.

    Как сообщалось, Камшыбек Кункабаев на старте турнира отправил в нокаут представителя Нидерландов на малом чемпионате мира по боксу.


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