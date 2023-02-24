Камшыбек Кункабаев снялся с турнира Странджа в Софии

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев не вышел на ринг в 1/4 финала Кубка Странджа в Софии (Болгария). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Причиной этому стала травма руки спортсмена.

За выход в полуфинал он должен был сразиться с Баходиром Джалоловым из Узбекистана, однако было принято решение о снятии с соревнований.

Как сообщалось, Камшыбек Кункабаев на старте турнира отправил в нокаут представителя Нидерландов на малом чемпионате мира по боксу.