17:16, 24 Февраль 2023 | GMT +6
Камшыбек Кункабаев снялся с турнира Странджа в Софии
СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев не вышел на ринг в 1/4 финала Кубка Странджа в Софии (Болгария). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Причиной этому стала травма руки спортсмена.
За выход в полуфинал он должен был сразиться с Баходиром Джалоловым из Узбекистана, однако было принято решение о снятии с соревнований.
Как сообщалось, Камшыбек Кункабаев на старте турнира отправил в нокаут представителя Нидерландов на малом чемпионате мира по боксу.