Камшыбек Кункабаев сделал заявление о следующем бое

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер, капитан национальной сборной страны Камшыбек Кункабаев объявил о планах провести свой следующий поединок на профессиональном ринге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В Instagram отечественный тяжеловес выложил фото из алматинского аэропорта и объяснил, что направляется в Москву с целью проведения тренировочного лагеря.

«В конце года я планирую провести очередной поединок в Алматы, подготовка к которому пройдет в Москве. Даст Аллах, мое путешествие пройдет успешно, и я вернусь с хорошей подготовкой и подарю вам победу», — написал спортсмен.

Судя по всему, Кункабаев решил не принимать участия в предстоящем с конца октября по начало ноября чемпионате мира среди любителей в Белграде, а сконцентрироваться на профессиональной карьере. Напомним, на Олимпийских играх в Токио Камшыбек стал бронзовым призером.





