РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:47, 15 Октябрь 2021 | GMT +6

    Камшыбек Кункабаев сделал заявление о следующем бое

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер, капитан национальной сборной страны Камшыбек Кункабаев объявил о планах провести свой следующий поединок на профессиональном ринге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В Instagram отечественный тяжеловес выложил фото из алматинского аэропорта и объяснил, что направляется в Москву с целью проведения тренировочного лагеря.
    «В конце года я планирую провести очередной поединок в Алматы, подготовка к которому пройдет в Москве. Даст Аллах, мое путешествие пройдет успешно, и я вернусь с хорошей подготовкой и подарю вам победу», — написал спортсмен.
    Судя по всему, Кункабаев решил не принимать участия в предстоящем с конца октября по начало ноября чемпионате мира среди любителей в Белграде, а сконцентрироваться на профессиональной карьере. Напомним, на Олимпийских играх в Токио Камшыбек стал бронзовым призером.




    Теги:
    Спорт Бокс
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:44
    Назван состав «Астаны» на «Коппа Бернокки»
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!