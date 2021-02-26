Камшыбек Кункабаев прошел взвешивание перед боем за титул WBO

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялась церемония взвешивания участников турнира MTK Fight Night, который состоится 27 февраля. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В главном бою вечера капитан сборной Казахстана Камшыбек Кункабаев (2-0, 2 КО) сразится с представителем Украины Сервером Эмурлаевым (23-1, 9 КО) за вакантный титул чемпиона WBO Asia Pacific в первом тяжелом весе. Оба оппонента успешно уложились в лимит категории (90,7 килограммов).









Напомним, что изначально соперником казахстанца должен был стать североирландский боец Стивен Уорд (13-1, 4 КО), однако он был вынужден сняться с боя по личным причинам.Также в рамках шоу на ринг выйдут другие казахстанские и зарубежные боксеры. Начало турнира 27 февраля — в 17:00 по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет показана на YouTube-каналах SportTimekz и IFL TV, а также на телеканале ESPN.