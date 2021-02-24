Камшыбек Кункабаев получил нового соперника за четыре дня до титульного боя

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер первого тяжелого веса Камшыбек Кункабаев (2-0, 2 КО) узнал нового соперника по своему следующему бою. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Как пишет официальный сайт MTK Global, 27 февраля на вечере бокса в Алматы Кункабаев разделит ринг с Сервером Эмурлаевым (23-1, 9 КО), который по данным Boxrec.com, представляет Украину.

Кункабаев изначально должен был сразиться с британцем Стивеном Уордом (13-1, 4 КО), но боец из Белфаста был вынужден покинуть соревнование. На кону боя Кункабаев — Эмурлаев будет стоять вакантный титул чемпиона WBO Asia Pacific в первом тяжелом весе.

Предыдущий бой Кункабаева прошел в декабре прошлого года, в нем он досрочно победил украинца Сергея Радченко (7-7, 2 КО).



