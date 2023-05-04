Камшыбек Кункабаев отправил в нокдаун олимпийского чемпиона на ЧМ по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев провел первый бой на чемпионате мира-2023 в Ташкенте и победил соперника решением судей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В 1/16 финала в весовой категории свыше 92 килограммов Кункабаев сразился с российским супертяжем Алексеем Дроновым и победил его раздельным решением судей, при этом в третьем раунде соперник казахстанца побывал в нокдауне.

Камшыбек Кункабаев вышел в следующую стадию турнира.

Алексей Дронов, несмотря на возраст — ему всего 21 год, уже является титулованным спортсменом: он чемпион Юношеских Олимпийских игр, чемпион мира среди молодежи и трехкратный чемпион Европы среди молодежи.

Камшыбек Кункабаев является бронзовым призером Олимпиады-2020, двукратным серебряным призером чемпионата мира и четырехкратным серебряным призером чемпионата Азии.

Ранее сообщалось, что казахстанский боксер Санатали Тольтаев провел свой второй поединок на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте и уступил сопернику.