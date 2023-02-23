Камшыбек Кункабаев отправил в нокаут представителя Нидерландов на малом чемпионате мира по боксу

СОФИЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев провел свой первый бой на международном турнире «Странджа» в Софии (Болгария), который также известен как малый чемпионат мира. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/8 финала в весовой категории свыше 92 килограммов Кункабаев встретился с представителем Нидерландов Стэном Бертенсом и победил его нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Камшыбек Кункабаев вышел в 1/4 финала малого чемпионата мира по боксу. Кункабаев является бронзовым призером Олимпиады-2020, двукратным серебряным призером чемпионата мира и четырехкратным серебряным призером чемпионата Азии. Что касается его соперника, то 21-летний Стэн Бертенс пока не может похвастаться такими достижениями, но в прошлом году он выиграл престижный турнир у себя на родине — Кубок Эйндховена.

Фото: instagram.com/kamshybek_team