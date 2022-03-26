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    22:20, 25 Март 2022 | GMT +6

    Камшыбек Кункабаев нокаутировал узбекистанца

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев (4-0, 3 КО) провел свой пятый бой на профи-ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Он выступил на вечере бокса MTK Kazakhstan в Алматы, где сразился с узбекистанцем Фаррухом Джураевым (6-5-1, 2 КО). Изначально соперником Кункабаева должен был стать южноафриканец Джонни Миллер (23-9-2, 14 КО), однако он получил травму и снялся с поединка. В итоге Кункабаеву пришлось драться с оппонентом из Узбекистана. Этот бой в первом тяжелом весе не был титульным и был рассчитан на десять раундов. Его итогом стала победа Кункабаева техническим нокаутом во втором раунде.


    Таким образом, Камшыбек Кункабаев одержал пятую победу в профессиональной карьере, а Фаррух Джураев потерпел шестое поражение.




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