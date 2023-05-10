Камшыбек Кункабаев не смог выйти в полуфинал ЧМ по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Камшыбек Кункабаев выступил в четвертьфинале чемпионата мира-2023 в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/4 финала в весовой категории свыше 92 килограммов Кункабаев сразился с узбекистанским супертяжем Баходиром Джалоловым и уступил ему единогласным решением судей, при этом казахстанец получил два предупреждения к третьему раунду.

Таким образом, Камшыбек Кункабаев не смог выйти в полуфинал чемпионата мира и остался без медали на турнире.

К. Кункабаев является бронзовым призером Олимпиады-2020, двукратным серебряным призером чемпионата мира и четырехкратным серебряным призером чемпионата Азии. Что касается Джалолова, то он — олимпийский чемпион 2020 года, чемпионом мира-2019 и трехкратный чемпион Азии.