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Кампания прикрепления к поликлиникам проходит в Астане
19 Сентября 2022, 17:31

Кампания прикрепления к поликлиникам проходит в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане стартовала кампания по прикреплению населения к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь. Ежегодная акция по свободному прикреплению к поликлиникам продлится до 15 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Основной принцип оказания первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) – территориальная доступность. Жителям рекомендуется прикрепляться к поликлиникам в пределах административно-территориальных единиц. Выбирать необходимо ту поликлинику, которая находится по месту постоянного проживания граждан, чтобы при необходимости участковый врач смог оказать помощь и наблюдать пациентов на дому.

Отдельные категории граждан могут прикрепиться непосредственно в поликлинике. При прикреплении достаточно иметь доступ в кабинет электронного правительства egov.kz. ЭЦП не требуется. Это положено пенсионерам, людям с инвалидностью, опекунам, назначенным по закону лицу с ограниченными возможностями с детства, также опекунам или попечителям, патронатным воспитателям, осужденным, отбывающим наказание в колониях, студентам, военнослужащим срочной службы, детям, родившимся в иностранных государствах, и людям, которые оформляют прикрепление по доверенности, в том числе по договору добровольного медицинского страхования при наличии договора.

Обращаться в выбранную новую поликлинику после прикрепления можно будет с 1 января 2023 года. До конца текущего года пациенты получают медпомощь в прежней организации ПМСП.


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