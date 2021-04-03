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    20:31, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Кампания по экстренной массовой вакцинации от COVID-19 стартовала в одном из городов Китая

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    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Экстренная массовая прививочная кампания от коронавируса стартовала в пятницу в городе Жуйли провинции Юньнань на юго-западе Китая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам администрации г. Жуйли, прививочная кампания от коронавируса запущена в эту пятницу и она будет вестись в круглосуточном режиме в течение пяти дней. Все население города Жуйли будет охвачено вакцинацией от COVID-19.

    Данные меры направлены на достижение коллективного иммунитета у населения города Жуйли и его окрестностей к коронавирусу, а также недопущения дальнейшего распространения инфекции.

    Как ранее сообщалось, в эту среду власти Китая ввели карантин в расположенном на границе с Мьянмой городе Жуйли из-за выявленных там шести новых случаев локального заражения коронавирусом.

    Численность населения города Жуйли и его окрестностей составляет 300 тысяч человек.


    Теги:
    Коронавирус в мире Вакцинация Китай Мировые новости
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