Кампания по экстренной массовой вакцинации от COVID-19 стартовала в одном из городов Китая

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Экстренная массовая прививочная кампания от коронавируса стартовала в пятницу в городе Жуйли провинции Юньнань на юго-западе Китая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По словам администрации г. Жуйли, прививочная кампания от коронавируса запущена в эту пятницу и она будет вестись в круглосуточном режиме в течение пяти дней. Все население города Жуйли будет охвачено вакцинацией от COVID-19.

Данные меры направлены на достижение коллективного иммунитета у населения города Жуйли и его окрестностей к коронавирусу, а также недопущения дальнейшего распространения инфекции.

Как ранее сообщалось, в эту среду власти Китая ввели карантин в расположенном на границе с Мьянмой городе Жуйли из-за выявленных там шести новых случаев локального заражения коронавирусом.

Численность населения города Жуйли и его окрестностей составляет 300 тысяч человек.