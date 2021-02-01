Кампания по добровольной вакцинации стартовала в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ- В Восточно-Казахстанской области стартовала кампания по добровольной вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной информационный центр.

​В Усть-Каменогорске одними из первых прививку получили представитель​ ДСЭК ВКО Канат Турдиев​ и главный​ врач КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» Ермек Омарбеков, в Семее – заместитель руководителя управления здравоохранения ВКО Думан Берикулы и главный врач КГП на ПХВ «Перинатальный центр» Аркат Даирбеков.

«Пандемия сильно поменяла уклад нашей жизни. Она изменила всех нас. Но если мы хотим вернуться к своему привычному укладу, ходить друг к другу в гости, посещать в кинотеатры, театры, беспрепятственно видеться с родственниками, нам необходимо выполнить 2 главных условия – получить вакцину и выполнять все предписания главного государственного санитарного врача РК. Тогда мы сможем вернуться к обычной жизни. Біз біргеміз! Мы вместе победим эту пандемию!», – сказал Ермек Омарбеков.

На сегодняшний день в ВКО поставлено1300 доз вакцин (650 в г.Усть-Каменогорск, 650 в г. Семей).Первыми вакцину получают поликлиники г. Усть-Каменогорска​ и г.Семея.

По информации управления здравоохранения области, в начале февраля будет осуществлен дополнительный закуп 16 биомедицинских морозильников и 60 термоконтейнеров с многоразовыми терморегистраторами в медицинские организации для​ транспортировки и хранения вакцин.

К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке.

Перед проведением вакцинации проводится обязательный осмотр врача. На период вакцинации была создана рабочая комиссия для организации,​ мониторинга и методологической помощи.

Напомним, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 февраля в Казахстане стартовала кампания по добровольной вакцинации российским препаратом против коронавируса «Спутник V».