Кампания по добровольной вакцинации стартовала в ВКО
В Усть-Каменогорске одними из первых прививку получили представитель ДСЭК ВКО Канат Турдиев и главный врач КГП на ПХВ «Центр матери и ребенка» Ермек Омарбеков, в Семее – заместитель руководителя управления здравоохранения ВКО Думан Берикулы и главный врач КГП на ПХВ «Перинатальный центр» Аркат Даирбеков.
«Пандемия сильно поменяла уклад нашей жизни. Она изменила всех нас. Но если мы хотим вернуться к своему привычному укладу, ходить друг к другу в гости, посещать в кинотеатры, театры, беспрепятственно видеться с родственниками, нам необходимо выполнить 2 главных условия – получить вакцину и выполнять все предписания главного государственного санитарного врача РК. Тогда мы сможем вернуться к обычной жизни. Біз біргеміз! Мы вместе победим эту пандемию!», – сказал Ермек Омарбеков.
На сегодняшний день в ВКО поставлено1300 доз вакцин (650 в г.Усть-Каменогорск, 650 в г. Семей).Первыми вакцину получают поликлиники г. Усть-Каменогорска и г.Семея.
По информации управления здравоохранения области, в начале февраля будет осуществлен дополнительный закуп 16 биомедицинских морозильников и 60 термоконтейнеров с многоразовыми терморегистраторами в медицинские организации для транспортировки и хранения вакцин.
К вакцинированию допускаются лица, не имеющие противопоказаний к профилактической прививке.
Перед проведением вакцинации проводится обязательный осмотр врача. На период вакцинации была создана рабочая комиссия для организации, мониторинга и методологической помощи.
Напомним, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 февраля в Казахстане стартовала кампания по добровольной вакцинации российским препаратом против коронавируса «Спутник V».