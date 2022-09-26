Кампания по борьбе с чрезмерными суммами выкупа невесты стартовала в Китае

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Власти Китая запустили кампанию по борьбе с чрезмерными суммами выкупа невесты и проведением пышных свадеб. Кампания продлится до декабря 2023 года. Об этом говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства и сельских дел КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно опубликованному циркуляру, кампания направлена на снижение расходов на организацию свадеб, банкетов и подарки на помолвку для жителей в сельской местности.

Практика уплаты семьей жениха выкупа за невесту, который зачастую достигает чрезмерных размеров, ложится тяжелым бременем на китайские семьи, проживающие на селе.

Как пишет «Чжунго Жибао», будущий жених из уезда Чжэннин провинции Ганьсу (Северо-Западный Китай) в апреле текущего года обратился в адрес местной администрации с просьбой принять меры по снижению роста цен на выкуп невесты. В обращении жених рассказал о своем случае, что чрезмерный выкуп за невесту (около $45 тыс.), который потребовали ее родители, привел к расставанию пары.

В ответ на это обращение, администрация уезда Чжэннин выпустила уведомление, в котором указано, что выкуп невесты в сельской местности не должен превышать свыше $11 тыс.

Издание «Хуанцю Шибао» пишет, что в 2021 году количество заключаемых браков в Китае снизилось до уровня 2003 года. В прошлом году в КНР только 7,64 млн человек зарегистрировали свой брак. В последние годы в Китае сокращается количество людей так называемого брачного возраста и набирают популярность поздние браки.

Китайские демографы предупреждают, что снижение числа регистраций браков приведет к снижению рождаемости в стране.









Фото: hunliji.com











