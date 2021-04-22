Камнями закидал машину бывшего работодателя житель СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске полицейские несколько дней разыскивали мужчину, который ночью бросал камни в припаркованный во дворе дома автомобиль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, владелец автомобиля марки «KIA» обратился в полицию и заявил об ущербе в один миллион тенге.

Подозреваемого установили быстро. Однако несколько дней понадобилось на то, чтобы его задержать. По месту прописки 26-летний горожанин не появлялся. Вину мужчина сразу признал. Утверждает, что был пьян и машину выбрал случайно. Полицейским предстоит выяснить, насколько правдив он был в своих показаниях. Накануне владелец поврежденной машины, оказавшийся бывшим работодателем подозреваемого, написал заявление в полицию, обвиняя его в растрате имущества.

«Факт повреждения автомашины внесён в Единый реестр досудебных расследований по уголовной статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Планируется назначение необходимых экспертиз, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение», — сказал начальник 1-го отдела полиции Тлеген Альжанов.