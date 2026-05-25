KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Камилия Досмалова стала чемпионкой Азии по таеквондо среди паралимпийцев

    В столице Монголии Улан-Баторе проходит чемпионат Азии по таеквондо среди спортсменов-паралимпийцев, передает Kazinform. 

    р
    Фото: Министерство туризма и спорта РК

    В первый соревновательный день на даянг из числа казахстанцев вышла Камиля Досмалова. Она выступала в весовой категории до 57 кг (класс K44). На пути к решающему бою она обыгрывала одну соперницу за другой, а в полуфинале выиграла у сильной соперницы из Узбекистана Камоли Расуловой со счетом 2:0. 

    В финальном бою соперницей Камили стала спортсменка из Ирана Захру Рахими.

    Казахстанская пара-спортсменка не оставила шансов сопернице и выиграла поединок со счетом 2:0, став чемпионкой Азии по таеквондо среди паралимпийцев.

    Следует отметить, что в чемпионате Азии по пара-таеквондо в Улан-Баторе принимают участие более 100 спортсменов из 16 стран.

    Ранее казахстанские дзюдоисты-паралимпийцы завоевали 13 медалей на этапе Гран-при в Астане.

    Спорт спортсмены Казахстана Таеквондо Чемпионат Азии
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор