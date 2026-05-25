Камилия Досмалова стала чемпионкой Азии по таеквондо среди паралимпийцев

В первый соревновательный день на даянг из числа казахстанцев вышла Камиля Досмалова. Она выступала в весовой категории до 57 кг (класс K44). На пути к решающему бою она обыгрывала одну соперницу за другой, а в полуфинале выиграла у сильной соперницы из Узбекистана Камоли Расуловой со счетом 2:0.

В финальном бою соперницей Камили стала спортсменка из Ирана Захру Рахими.

Казахстанская пара-спортсменка не оставила шансов сопернице и выиграла поединок со счетом 2:0, став чемпионкой Азии по таеквондо среди паралимпийцев.

Следует отметить, что в чемпионате Азии по пара-таеквондо в Улан-Баторе принимают участие более 100 спортсменов из 16 стран.

Ранее казахстанские дзюдоисты-паралимпийцы завоевали 13 медалей на этапе Гран-при в Астане.