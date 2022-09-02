Камиль Акатов назначен вице-министром науки и высшего образования РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Камиль Акатов назначен вице-министром науки и высшего образования Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Акатов Камиль Ергалиевич родился в 1991 году в Жамбылской области. Окончил университет Вуллонгонга (ОАЭ), Казахский университет технологии и бизнеса, Astana IT University.

В 2015-2016 годы — эксперт, главный экперт Проектного департамента АО «Казахстанский центр ГЧП.

С 2016 по 2022 годы работал главным менеджером, старшим менеджером, начальником управления, директором департамента АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».

С января 2022 и по настоящее время занимал должность председателя правления АО «Национальное агентство по развитию иноваций «Qazinnovations».





Фото: primeminister.kz







