21:37, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6
Камиль Акатов назначен вице-министром науки и высшего образования РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Камиль Акатов назначен вице-министром науки и высшего образования Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.
Акатов Камиль Ергалиевич родился в 1991 году в Жамбылской области. Окончил университет Вуллонгонга (ОАЭ), Казахский университет технологии и бизнеса, Astana IT University.
В 2015-2016 годы — эксперт, главный экперт Проектного департамента АО «Казахстанский центр ГЧП.
С 2016 по 2022 годы работал главным менеджером, старшим менеджером, начальником управления, директором департамента АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».
С января 2022 и по настоящее время занимал должность председателя правления АО «Национальное агентство по развитию иноваций «Qazinnovations».
Фото: primeminister.kz