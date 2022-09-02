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    21:37, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Камиль Акатов назначен вице-министром науки и высшего образования РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Республики Казахстан Камиль Акатов назначен вице-министром науки и высшего образования Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Акатов Камиль Ергалиевич родился в 1991 году в Жамбылской области. Окончил университет Вуллонгонга (ОАЭ), Казахский университет технологии и бизнеса, Astana IT University.

    В 2015-2016 годы — эксперт, главный экперт Проектного департамента АО «Казахстанский центр ГЧП.

    С 2016 по 2022 годы работал главным менеджером, старшим менеджером, начальником управления, директором департамента АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».

    С января 2022 и по настоящее время занимал должность председателя правления АО «Национальное агентство по развитию иноваций «Qazinnovations».



    Фото: primeminister.kz



    Теги:
    Правительство РК Назначения Образование Миннауки и высшего образования РК Правительство
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