Камеры видеонаблюдения установят в 205 школах Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы дополнительно установят систему видеонаблюдения в 205 организациях среднего образования. Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования города Алматы Гульнара Ермекбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По ее словам, на основании Закона РК «Об образовании», подпункта 1 пункта 2 статьи 137 Предпринимательского кодекса РК и приказов Министерства образования и науки за отчетный период в 48 организациях среднего образования города проведен профилактический контроль.
«Департаментом по поручению Комитета по обеспечению качества в сфере образования Минобразования проведен мониторинг в организациях среднего образования по видеонаблюдениям. По итогам мониторинга принято решение об установлении систем видеонаблюдения в 205 организациях среднего образования. В этой связи управлением образования города Алматы рассматривается вопрос о заложении средств на 2021 год на обновление видеонаблюдения в организациях среднего образования», -сказала Гульнара Ермекбаева.
За отчетный период в департамент поступило 66 обращений. В соответствии с нормами законодательства в области образования заявителям даны письменные разъяснения и удовлетворены законные обращения заявителей.
Департамент на сегодня осуществляет взаимодействие с государственными органами, неправительственными и иными организациями по вопросам защиты прав ребенка, противодействия детской безнадзорности и беспризорности, предупреждению и профилактике социального сиротства.
«Реагируем и отрабатываем информацию в отношении несовершеннолетних, а также даем разъяснения по обращениям граждан по вопросам охраны прав детей в чате «Бала корғау», в социальных сетях»,- отметила спикер.
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