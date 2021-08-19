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Камеры видеонаблюдения установили во всех школах СКО

19 Августа 2021 14:28
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Камеры видеонаблюдения установили во всех школах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области во всех организациях образования установили камеры видеонаблюдения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На заседании акимата руководитель управления образования Гульмира Каримова сообщила, что в прошлом году на обеспечение видеонаблюдением выделили 259 млн тенге. В этом – дополнительно 65,8 млн тенге.

«Сейчас в организациях образования 11 588 видеокамер. К Центру оперативного управления департамента полиции подключены 232 школы, 27 детских садов, 24 областных учреждений. В плане подключить ещё 35 объектов в течение августа-сентября», - проинформировала Г. Каримова.

Устанавливают в школах области тревожные кнопки. В управлении обещают, что к 1 сентября кнопки будут в 224 школах, 28 детских садах и 20 учреждениях образования. Речевое оповещение подключили на 181 объекте.

Руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Айнагуль Сураганова на брифинге сообщила, что большинство систем видеонаблюдения, установленных в организациях образования, не соответствуют стандартам и требованиям совместного приказа Министерства внутренних дел и Министерства образования и науки.

«В настоящее время во всех районах области ведется совместная работа полицейской службы и органов управления образования по анализу ситуации и принятию мер по приведению систем видеонаблюдения школ в соответствие требованиям совместного приказа», - сказала Г. Каримова.


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#Северо-Казахстанская область   #Образование   #Безопасность  
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Автор:

Олеся Жуковень

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