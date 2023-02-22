Камеры видеонаблюдения устанавливают вокруг мусорных контейнеров в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе ведется планомерная работа по очистке городских улиц и выявлению правонарушений в сфере благоустройства. В целях выявления нарушений, фактов загрязнения общественных мест возле мусорных площадок во дворах многоэтажных домов устанавливаются камеры видеонаблюдения. В центре оперативного управления в департаменте полиции отслеживают нарушителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, вокруг мусорных контейнеров установлено 188 камер видеонаблюдения.

«На сегодня возле мусорных площадок установлено 188 видеокамер. Из них 178 камер уже функционируют, и изображение с камер выведены в центр оперативного управления УП города Актобе.

Полиция проводит мероприятия по установлению лиц, допустивших нарушения правил благоустройства, и привлекает их к ответственности. Так, с помощью камер видеонаблюдения было установлено более 300 нарушений, виновные лица привлечены к административной ответственности», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

Также полицейскими выявлено 1026 фактов по статье 505 КоАП РК «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов». По статье 434-2 КоАП РК «Загрязнение мест общего пользования» выявлено 1651 фактов.

Полицейские напомнили о том, что жители и гости города обязаны соблюдать правила благоустройства, иначе нарушителям грозит административная ответственность.